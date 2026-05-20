Siirt\'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, çevre yolu üzerinde meydana geldi. 34 GP 2055 plakalı otomobil ile 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT