Siirt'te zincirleme trafik kazası

SİİRT - Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri engelli motor aracı olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kurtalan Yolu Caddesi Karayolları 94. Şube Şefliği önünde saat 13.10 sıralarında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği araçların karıştığı zincirleme kazada, 56 AV 523 plakalı transit sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halinde bulunan 34 EJA 628, 56 AAG 708 ve engelli motor aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanın güvenliğini sağlarken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.