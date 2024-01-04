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Siirt'te zincirleme trafik kazası

Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri engelli motor aracı olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kurtalan Yolu Caddesi Karayolları 94. Şube Şefliği önünde meydana gelen kazada, 56 AV 523 plakalı transit sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 34 EJA 628, 56 AAG 708 ve engelli motor aracına çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, inceleme başlatıldı.

Siirt\'te zincirleme trafik kazası
04.01.2024 - 23:43,
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Siirt'te zincirleme trafik kazası

SİİRT - Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri engelli motor aracı olmak üzere 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kurtalan Yolu Caddesi Karayolları 94. Şube Şefliği önünde saat 13.10 sıralarında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği araçların karıştığı zincirleme kazada, 56 AV 523 plakalı transit sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halinde bulunan 34 EJA 628, 56 AAG 708 ve engelli motor aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanın güvenliğini sağlarken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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