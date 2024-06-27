Şile'de Dalgalara Kapılan Şahıs Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Şile'de Dalgalara Kapılan Şahıs Son Anda Kurtarıldı

Şile Ağlayan Kayalar plajında denize giren bir şahıs, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarılan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın durumu iyi olduğu belirtildi.

27.06.2024 10:14
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Şile'de denize yüzmek için giren bir şahıs dalgalara kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs plajın cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Şile Ağlayan Kayalar plajında saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plaja gelen bir şahıs denizde yüzdüğü sırada dalgaların akıntısına kapılarak karadan uzaklaştı. Boğulma tehlikesi geçiren şahsı fark eden vatandaşlar durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Şahıs, plajın cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarılarak karaya çıkarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık ekiplerime teslim edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şile'de Dalgalara Kapılan Şahıs Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de Dalgalara Kapılan Şahıs Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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