Silifke\'de Servis Kazası: 17 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda D.Y. (57) idaresindeki 33 S 8174 plakalı okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rusya uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü D.Y, hostes Ç.T. ve 15 Rus öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan öğrenci, ambulans helikopterle Mersin Üniversitesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN