Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturma
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlattı. Olayın detayları ve soruşturmanın kapsamı henüz açıklanmadı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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