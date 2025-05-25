Silivri'de Kafe Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Silivri'de Kafe Yangını Paniğe Neden Oldu

25.05.2025 22:28
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Silivri'de bir kafede çıkan yangın, içerideki müşterilerin tahliyesiyle kontrol altına alındı.

Silivri'de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

İSTANBUL - Silivri'de bir kafede müşterilerin içeride olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. Tahliye edilen kafe alevlere teslim edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Silivri Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangının çıkmasıyla içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada ise büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Kafe Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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