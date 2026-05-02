Silivri'de yola dökülen vidalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde D100 Karayolu'nda yola dökülen binlerce vidalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin güvenli sağlanması için bölgeye ekip sevk edilirken, D100 Karayolu geçici süre trafiğe kapatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Silivri D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Silivri mevkiinde sürücüler Karayolu üzerinde vidaların olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik tedbiri alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek yol üzerinde temizleme çalışması başlattı.

Bölgede temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından D100 Karayolu yeniden trafiğe açılacak. - İSTANBUL