Silivri Orman Yangını: İki Şahıs Tutuklandı

Silivri'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Silivri'de, iki kişinin mangal yaparken çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangının nedeniyle 100 hektarlık ormanlık alan ve tarım alanları zarar görmüştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir kişinin mangal yaparken yangına neden olduğu belirlenmişti. İnceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, olaya iki kişinin karıştığını belirlemişti. İki şüpheli de gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri Silivri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL