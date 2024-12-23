Silopi'de Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika
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Silopi'de Elektrik Trafosu Patladı

Silopi\'de Elektrik Trafosu Patladı

Silopi'de rüzgarla çarpan elektrik telleri trafonun patlamasına neden oldu, bazı evlerde elektrik kesildi.

23.12.2024 11:51
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik telleri birbirine çarptı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait elektrik trafosu, bomba gibi patladı.

Silopi ilçesi Nuh Mahallesi'nde elektrik telleri, rüzgar nedeni ile birbirine çarptı. Elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu gece gündüze dönerken, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait elektrik trafosu da bomba gibi patladı. Olay nedeni ile bazı evlerin elektrikleri kesildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silopi'de Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika

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