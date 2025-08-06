Sincan'da Bina Kolonlarından Çökme Sesi, Vatandaşlar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sincan'da Bina Kolonlarından Çökme Sesi, Vatandaşlar Tahliye Edildi

Sincan\'da Bina Kolonlarından Çökme Sesi, Vatandaşlar Tahliye Edildi
06.08.2025 13:23  Güncelleme: 13:26
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanda kolonlardan gelen çökme sesi üzerine yapılan ihbar sonrası bina tahliye edildi. Ekipler, vatandaşları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı ve binanın çevresini emniyet şeridiyle kapattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi. 6 katlı binada oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina sakinleri akşam saatlerinde zemin kattaki kolonlardan çökme sesi geldiğini fark etti. Sesleri duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından, muhtemel bir risk durumuna karşı bina tedbir amaçlı tamamen boşaltıldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı. Elektrik, su ve doğal gaz akışı da kesildi. Tahliye edilen vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleştirildi.

"Kolonun çöktüğünü söylediler"

Binada oturan ve olay anına tanık olan Mazhar Bektaş, "Dün akşam saat 7 gibi komşularımız, 1 numarada kolonun çöktüğünü söylediler ve aşağı indik. Ekipler bugün, 'riskli olduğu için net bir şey söyleyemeyiz, beklemeniz lazım' dediler. Belediyeden gelen arkadaşlar da 'net bir şey söyleyemeyiz' dediler. Bekleyeceğiz. Dün dışarıda kaldık. Bugün de gelip bakacaklar. Ön rapor mu hazırlarlar bilemiyoruz. Şu an mağduruz" diye konuştu.

"Bina daha önce test edildi, sağlam dediler"

Kolonu çöken binanın daha önce ilgili ekipler tarafından test edildiğini belirten bina sakini Tezcan Gökçen ise, "Ben 4 numaralı dairede oturuyorum. Orta kat oluyor bizim ev. Evdeydim, balkonda oturuyordum. Bina daha önce test edildi. Sağlam dediler. Başka bir şey demediler. Bu bina 1995'te yapılmış" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin bina üzerindeki incelemeleri sürerken, yapı ile ilgili detaylı teknik raporun hazırlanacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sincan'da Bina Kolonlarından Çökme Sesi, Vatandaşlar Tahliye Edildi - Son Dakika

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