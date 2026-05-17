Sincan'da Kurban Pazarı Su Bastı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yenikent Kurban Pazarı'nı ve dükkanları, şiddetli yağış sebebiyle su bastı.
Ankara'da yer yer sağanak başladı. Sincan Yenikent'te bulunan Yenikent Kurban Pazarı'nda şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Pazarda çadırın uçması nedeniyle hayvanlar da yağmurun altında kaldı. Öte yandan, Yenikent Sanayi Sitesi'nde de dükkanları su bastı. - ANKARA
