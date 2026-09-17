Sincan'da lise öğrencileri Saraycık Mahallesi'nde yumruk ve tekmelerle kavga etti - Son Dakika
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Sincan'da lise öğrencileri Saraycık Mahallesi'nde yumruk ve tekmelerle kavga etti

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Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde lise öğrencisi iki grup arasında nedeni belirlenemeyen bir tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki arkadaşları tarafları ayırdı ve kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde lise öğrencisi iki grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Saraycık Mahallesi'nde lise öğrencisi iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Çevrede bulunan ve yine aynı okulun öğrencileri oldukları öğrenilen bazı öğrenciler, araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaİncelemeSaraycıkSincanAnkaraKavgaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sincan'da lise öğrencileri Saraycık Mahallesi'nde yumruk ve tekmelerle kavga etti - Son Dakika
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