Sinop'ta İntihar Girişimini Ekipler Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta İntihar Girişimini Ekipler Önledi

Sinop\'ta İntihar Girişimini Ekipler Önledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta bir kadın pencereden atlamak istedi, ekiplerin ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Sinop'ta bir binanın 5. katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, ekiplerin ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Hakimiyet Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40'lı yaşlarında olduğu öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçiren kadın, oturduğu 5. kattaki dairenin penceresine çıkarak yaşamına son vermek istedi. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı bina önünde hızla hava branda açarak önlemi aldı. Bu sırada daireye girmeyi başaran emniyet ve kurtarma ekipleri, penceredeki kadını uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yürüttüğü görüşmeler sonucu ikna edilen kadın pencereden güvenli alana çekildi. Güçlükle sakinleştirilen kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Olaylar, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta İntihar Girişimini Ekipler Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar Savcılığın sevk yazısında “Karanlık ilişki ağı“ değerlendirmesi Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Savcılığın sevk yazısında "Karanlık ilişki ağı" değerlendirmesi
Cezaevindeki Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
20:51
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
20:33
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:09
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:13:15. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta İntihar Girişimini Ekipler Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.