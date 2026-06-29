Sinop\'ta Orman Emvali Denetimi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman emvali nakillerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından Sinop- Kastamonu yolu Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, taşınan orman emvalinin yasal mevzuata uygun olarak nakledilip nakledilmediği kontrol edildi. Denetimlerde sevk belgeleri ve nakil işlemleri titizlikle incelenirken, usulsüz sevkiyatların önlenmesi ve orman kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - SİNOP