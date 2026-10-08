Sinop'ta ticari yolcu araçlarına denetimde 83 araç kontrol edildi, 7'sine işlem yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta ticari yolcu araçlarına denetimde 83 araç kontrol edildi, 7'sine işlem yapıldı

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Sinop\'ta ticari yolcu araçlarına denetimde 83 araç kontrol edildi, 7\'sine işlem yapıldı
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Sinop'ta ticari yolcu taşımacılığı yapan 83 araç denetlendi, eksikliği bulunan 7 araç hakkında idari işlem uygulandı. Denetime emniyet, jandarma, milli eğitim, zabıta ve esnaf odası temsilcileri katıldı, denetimlerin süreceği bildirildi.

Sinop'ta ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 83 araç kontrol edilirken, eksikliği tespit edilen 7 araca idari işlem uygulandı.

Sinop Merkez Fatih Caddesi Nokta Kavşağı'nda gerçekleştirilen müşterek denetime; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri ile zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde dolmuş, taksi ve servislerden oluşan toplam 83 araç kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen 7 araç hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat edebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlikOtomobil3. SayfaZabıtaGüncelSinopSon Dakika

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