Şırnak\'ta 3.5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Şırnak'ta piyasa değeri 3 milyon 505 bin 500 TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Cizre Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir kargo firmasına ait araçta, cumhuriyet savcısının gözetiminde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 855 bin 500 TL olan 36 adet cep telefonu, 494 adet şarj adaptörü, 494 adet şarj kablosu, 427 adet mekanik kol saati, 9 adet şarjlı süpürge makinesi, 17 adet saç düzleştirici cihazı, 20 adet oyun konsolu, 15 adet kulaklık, 18 adet oyun kolu, 47 adet elektronik sigara, 2 adet akıllı dijital kol saati, 5 çift ayakkabı, 7 adet güneş gözlüğü, 2 adet sanal gözlük olmak üzere gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele ekipleri tarafından Silopi ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan farklı markalardan 986 adet gözlük, 46 adet kulaklık, 7 adet süpürge, 93 ayakkabı, 180 adet boru anahtarı, 78 adet battaniye, 68 adet lokma takımı, 17 adet dupont çakmak, 8 adet zippo çakmak, 40 adet şarj aleti, 30 adet şarj kablosu, 5 adet çay makinesi, 10 adet elektronik sigara, 300 adet menteşe, 90 adet metre, 13 adet kaynak makinesi olmak üzere gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Jandarma ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledikleri evde 10 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 13 adet saksı, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet hava konvektörü, 1 adet buhar makinesi, 2 adet elektronik termometre, 1 adet ışık kaynağı, 3 adet vantilatör, 5 metre havalandırma hortumu, 2 gram kenevir bitkisi tohumu, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 litre sıvı gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
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