Şırnak'ta Çığ Alarmı
Şırnak'ta Çığ Alarmı

Şırnak\'ta Çığ Alarmı
17.03.2026 17:00
Şırnak'ta etkili yağışlar çığa neden oldu, kapalı yol için ekipler çalışma başlattı.

Şırnak'ta şiddetli yağışlar beraberinde çığları da getirdi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, dağlardaki metrelerce karın kütleler halinde köye inmesine neden oldu. Dev çığ Boğazöğren köy yolunu ulaşıma kapattı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Köy yolunu kapatan dev çığ dron ile görüntülendi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 gün boyunca kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için ekipler çalışma başlattı. Köy muhtarı Zeki Aydemir, "Köyümüzde çok yağmur yağdı. Dağdan dev çığ köye geldi. Akşam saatlerinde düştü neyseki kimseye bir şey olmadı. Kaymakamlığa bağlı ekipler şimdi yolu açıyor inşallah yarın sabaha kadar yol açılacak" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Çığ Alarmı - Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
SON DAKİKA: Şırnak'ta Çığ Alarmı - Son Dakika
