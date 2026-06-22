Şırnak'ta Dev Narkotik Operasyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta Dev Narkotik Operasyonu

Şırnak\'ta Dev Narkotik Operasyonu
22.06.2026 16:06
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Şırnak'ta yapılan operasyonda 28 milyon lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 28 milyon lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Haziran tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 4,64 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi, 3 adet likit esrar maddesi, 20 bin adet kaçak sigara, 3 adet sahte ehliyet, 3 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte plaka, 2 bin 50 adet gözlük, 2 bin 834 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon lira olduğu öğrenilirken, 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Dev Narkotik Operasyonu - Son Dakika

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