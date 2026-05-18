Şırnak'ta JASAT Operasyonu: 16 Tutuklama
Şırnak'ta JASAT Operasyonu: 16 Tutuklama

18.05.2026 17:35
Şırnak'ta JASAT tarafından yapılan operasyonda, 47 kişi gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan yakalanan 47 şahıstan 16'sı tutuklandı.

Kent genelinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında UYAP üzerinden aranan 44 kişi ile KİHBİ sistemi üzerinden aranan 3 kişi olmak üzere toplam 47 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahsın da yer aldığı öğrenildi. JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, özellikle uzun süredir aranan ve farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan kişilerin tek tek tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Operasyonların il merkezi ile birlikte ilçe, belde ve kırsal bölgelerde eş zamanlı sürdürüldüğü kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

