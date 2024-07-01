Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 21 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda, 201 gram eroin, 2 adet bong, 5 bin 635 adet elektronik sigara, 1 adet emtia (kol saati) ele geçirildi. Operasyonlarda, 14 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 3 şüpheli asayiş suçlarından 1 şüpheli terör suçundan, 3 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK