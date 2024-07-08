Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda 201 gram eroin, 4,87 gram metamfetamin, 2,89 gram esrar, 3 adet bong, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet fişek, 6461 adet kaçak makyaj malzemesi, elektrikli süpürge, kaynak makinesi ve spor ayakkabı, bin 722 adet kaçak sigara, 94 adet elektronik sigara, 12 kg nargile tütünü ve 7 kilo kaçak çay ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 33'ü kaçakçılık suçlarından, 6'sı asayiş suçlarından ve 2'si sahtecilik suçundan dolayı işlem yapıldı.

08.07.2024 13:08
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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda, 201 gram eroin4,87 gram metamfetamin, 2,89 gram esrar, 3 adet bong,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet fişek, 6461 adet emtia (makyaj malzemesi, elektrikli süpürge, kaynak makinesi, spor ayakkabı) bin 722 adet kaçak sigara, 94 elektronik sigara, 12 kg nargile tütünü, 7 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda, 33 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 6 şüpheli asayiş suçlarından, 2 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalanarak şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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