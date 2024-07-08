Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda, 201 gram eroin4,87 gram metamfetamin, 2,89 gram esrar, 3 adet bong,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet fişek, 6461 adet emtia (makyaj malzemesi, elektrikli süpürge, kaynak makinesi, spor ayakkabı) bin 722 adet kaçak sigara, 94 elektronik sigara, 12 kg nargile tütünü, 7 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda, 33 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 6 şüpheli asayiş suçlarından, 2 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalanarak şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK