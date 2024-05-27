Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

27.05.2024 13:12
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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