Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 1 şüpheli ifadesinin ardından, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken 3'ü ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK