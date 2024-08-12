Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol veya ilgili birimlere teslim edildi.

12.08.2024 16:08
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Şırnak'ta terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 1 şüpheli ifadesinin ardından, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken 3'ü ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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