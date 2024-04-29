Şırnak\'ta yapılan operasyonlarda 46 kişiye adli işlem

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Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 kişiye adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına bir haftada 24 operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Operasyonlarda, piyasa değeri 800 bin lira olan kaçak cep telefonları ele geçildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 0,39 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 4 bin 49 paket sigara, 695 litre kaçak akaryakıt, 330 adet puro, 167 adet elektronik sigara, 219 adet emtia (kulaklık, şarj adaptörü, termos) 16 şişe kaçak içki, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

1 hafta boyunca güvenlik güçleri tarafından yapılan 24 operasyon kapsamında 32 şüpheli asayiş, 11 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli resmi belgede sahtecilik ve kimlik bilgilerinde yalan beyanda bulunmak, 2 şüpheli terör olmak üzere toplam 46 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK