Sivas\'ta 2.5 Milyon TL Değerinde Kaçak Parça Ele Geçirildi

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Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda değeri 2.5 milyon TL olan kaçak araç yedek parça malzemeleri ele geçirildi. olaya ilişkin bir kişiye işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suşehri ilçesinde kaçak araç yedek parça malzemeleri olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda operasyon yapılan bir iş yerine yapılan aramada; bin 395 adet yağ filtresi, 343 adet yakıt filtresi, 41 adet hava filtresi ele geçirildi. Piyasa değeri 2.5 milyon TL olan ürünlerin kaçakçılığını yapan bir şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devletimizi vergi kaybına uğratanlara yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS