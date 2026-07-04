Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas\'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
04.07.2026 10:59
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Gemerek'te akıntıya kapılan 2 çocuk ve 1 gençten biri kurtarıldı, 13 yaşındaki Zerda'nın cesedine ulaşıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ırmakta çamaşır yıkadıkları esnada akıntıya kapılan 2 çocuk ile 1 gençten biri kurtarılırken, 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.. Kayıp olan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre çamaşır yıkadıkları sırada 1 çocuk ile 2 genç akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki G.Ş.'yi sudan çıkararak kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaştı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve ilgili ekipleri tamamladıkları su altı arama çalışmalarının ardından yüzey tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahin ailesinin konar göçer tarım işçisi olduğu, her yıl konakladıkları bölgede bu yıl kaymakamlık emri ile konaklamalarına izin verilmediği için Kızılırmak kıyısında konaklamak zorunda kaldıkları öğrenildi. Olay sonrası ailenin geçtiğimiz yıllarda konakladıkları bölgeye geçişlerine izin verildiği ileri sürüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Irmakta Kaybolan Çocuklar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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