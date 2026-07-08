Sivas'ta Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Sivas\'ta Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
08.07.2026 08:59
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Sivas'ta serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan 37 yaşındaki Soner Koçyiğit'in cesedi bulundu.

Sivas'ta serinlemek için girdiği ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 37 yaşındaki şahsın 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce akşam saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyü yakınlarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak'a giren Soner Koçyiğit (37) ve iki arkadaşı akıntıya kapılmıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan ekipler, akıntıya kapılan 2 kişiyi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Akıntıda kaybolan Soner Koçyiğit'i bulmak için ise AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Koçyiğit'in cansız bedeni, bugün vatandaşlar tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Koçyiğit'in cansız bedenini sudan çıkardı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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