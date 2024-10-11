Sivas'ta Tehlikeli Yarışa Ceza - Son Dakika
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Sivas'ta Tehlikeli Yarışa Ceza

Sivas\'ta Tehlikeli Yarışa Ceza

Sivas'ta sosyal medyada paylaşılan yarış videosu sonrası sürücüye 18 bin lira ceza kesildi.

11.10.2024 18:12
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Sivas'ta yarış anları sosyal medyada paylaşılan sürücüye 18 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sivas'ta, sosyal medya hesapları üzerinden Erzincan Çevre Yolu üzerinde tehlikeli yarış videoları paylaşılması polis ekiplerini alarma geçirdi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yarış yapan bir sürücü tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, yarış yaptığı belirlenen sürücüye 18 bin 285 TL para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilirken sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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