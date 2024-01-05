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Sivas'ta Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Sivas'ta Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

Sivas'ta yapılan operasyonda 80 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 7 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla düzenlenen operasyonlara devam ediyor. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi.

Sivas\'ta Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu
05.01.2024 - 10:13,
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Sivas'ta yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak alkol ele geçirilirken 7 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ve yılbaşı öncesinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 5 işyeri ve 1 araçta yapılan arama işlemlerinde çok sayıda kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda; 80 Şişe Kaçak/Sahte Alkol,10,250 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü, 3.400 Adet Bandrolsüz Boş Makaron, 5.280 Adet Doldurulmuş Makaron/Sigara, 6 Adet Elektronik Sigara Likiti, 5 Paket Kaçak Pipo Tütünü, 45 Paket Bandrolsüz Kaçak Sigara, 12 Kilogram Bandrolsüz Açık Tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin, 7 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika


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