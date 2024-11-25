Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

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Sivas Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak vatandaşları yoğun kar yağışı konusunda uyardı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sivas genelinde yarın saat 03.00'ten itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Salı günü saat 22.00'ye kadar etkili olması ve 5-20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturması öngörülüyor.

Valilik, özellikle buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacakların mutlak suretle kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları büyük önem arz etmektedir" denildi. - SİVAS