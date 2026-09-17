Siverek\'te hırsızlıktan 22 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.T. yakalandı

Siverek'te hırsızlıktan 22 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.T. yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.T., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gözaltına alınan S.T., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında "Hırsızlık" suçundan 22 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.T.'nin Siverek ilçesinde olduğu belirlendi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen kolluk faaliyeti sonucunda yakalanan S.T., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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