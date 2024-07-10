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Sivil toplum kuruluşlarından sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısına destek

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde toplanarak sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yeni kanun tasarısına destek verdiklerini açıkladı. Dernek, başıboş köpeklerin sebep olduğu saldırı vakalarının ve hastalıkların önüne geçmek için kamusal alanlarda besleme yapılmamasını ve sahipsiz köpeklerin güvenli alanlara alınmasını talep etti.

10.07.2024 17:45
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Sivil toplum kuruşlarından sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısına destek

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir araya gelen Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği üyeleri, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yeni kanun tasarısına destek verdiklerini belirterek basın açıklamasında bulundu.

TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan gelen Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakları Savunma Derneği, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanması planlanan yeni kanuna destek vereceklerini bildirdi. Dernek adına açıklamalarda bulunan Avukat Meltem Zorba, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde her gün başıboş köpekler sebebiyle yüzlerce saldırı vakası yaşanıyor. Bu vakarın bir ölümle sonuçlandı. Bir kısmında da ağır yaralanma durumları oldu. 2022'den bu yana 74 insan hayatını kaybetti. Senede 400 bin insan kuduz riski yüzünden kuduz aşısına maruz kalıyor. Başıboş köpekler, diğer hayvanlar da zarar veriyor ve hastalıklara sebep oluyor. Biz 3 seneden fazladır, bu sorunun çözümü ve kanun değişikliği için talepte bulunuyoruz. 20 yıldır yürürlükte olan bir kanun ve hayvan severlerin 'kısırlaştır, aldığın yere bırak ve yaşat' propagandası nedeniyle hiçbir başarı elde edilemedi. Bu yöntemle başarı elde etmiş ülke yok. Tam ve etkin bir çözüm için bütün kamusal alanlardan sahipsiz köpeklerin güvenli alanlara alınmasını düşünüyoruz. Kamusal alanlarda besleme yapılmamasını talep ediyoruz. Kanunda her türlü çözümü destekliyoruz. Güvenli alana alınan sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli olan bütün çözümlerin uygulanması üzere, kanunun yasalaşması için hükümetimize ve meclisimize desteğimiz tamdır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivil toplum kuruluşlarından sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısına destek - Son Dakika

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