Sokak Köpeği Turiste Saldırdı

3.Sayfa

Sokak köpekleri turiste saldırdı

Avustralyalı turist bacağından yaralandı

NEVŞEHİR - Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Avustralyalı turiste sokak köpeği saldırdı.

Olay sabah saatlerinde Göreme beldesinde bulunan uzun dere vadisinde yaşandı. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Turist Richard Dearden bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Richard Dearden yaptığı açıklamada " Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı. Hiç saldırgan gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı. Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Selim Coşkun'da yaptığı açıklamada "Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere vadisine gezmeye çıkmış. Orada köpek saldırmış. Yürüyerek buraya kadar gelmişler. Bizde misafirimizi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdık" dedi.