Sokak Köpekleri Karavanı Parçaladı

Sokak köpekleri karavanın tamponunu böyle parçaladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde grup halinde gezen sokak köpekleri, park halindeki karavanın tamponunu parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi köpeklerin insanlara da saldırabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, Mevlüt Çelik isimli vatandaşa ait karavanın altına sığındı. Kediyi karavanın altından çıkartmak isteyen köpekler, aracın tamponunu parçaladı. Sabah aracının yanına gelen Çelik, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri izleyen Çelik, aracının tamponunu köpeklerin parçaladığını gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin aracın etrafında koştuğu ve daha sonra aracın tamponunu parçaladığını görülüyor. Köpekler bir süre sonra araçtan uzaklaşıyor.

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Çelik, grup halinde gezen sokak köpeklerinin insanlara da saldırabileceğini belirterek, "Sabah aracımın yanına geldim. Aracımın tamponu ve davlumbaz ve plakasını yerde buldum. Sonra merak edip güvenlik kamerasını açtım. İzlediğimde sabah saatlerinde köpekler kediyi yakalamak için bizim aracı parçalamışlar. Böyle şeyler sık sık oluyor, daha önce de görmüştüm. Bizim de başımıza geldi. Köpekler konusunda yetkililerin bir şeyler yapması gerekiyor, grup halinde gezen köpekler insanlara da saldırabilir" dedi.