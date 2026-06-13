Söke\'deki yangın söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde başlayan anız yangını itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunkum mevkiindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gece boyunca yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü. Geniş bir alanda etkili olan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak incelemeler sürüyor. - AYDIN