Söke'de Pamuk Yüklü Römorkta Yangın

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Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk yüklü traktörün römorkunda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Bağarası yolunda seyir halinde olan pamuk yüklü bir römorkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede paniğe yol açan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar ilk olarak çevreden geçen vatandaşların yangın tüpleriyle yangına müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin hızla olaya müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümesi engellendi.

Olay sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, römork ve pamuk balyalarında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer pamuk toplama ve taşıma sürecinde yangın risklerine karşı çiftçileri tedbirli olmaları yönünde uyardı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması ise muhtemel bir felaketi önledi. - AYDIN