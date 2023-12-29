 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Söke'deki İmalathanede Yangın: Korku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'deki İmalathanede Yangın: Korku Dolu Anlar Yaşandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir iş yerine ait imalathanede çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, maddi zarar meydana geldi.

Söke\'deki İmalathanede Yangın: Korku Dolu Anlar Yaşandı
29.12.2023 - 21:47,  Güncelleme: 21:47
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde bir iş yerine ait imalathanede meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke çarşı merkezi Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'taki Karakaşlar İş Merkezi'nde meydana gelen yangın, endişe oluşturdu. İş merkezinin birinci katında bir iş yerine ait imalathanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İmalathanedeki yangın söndürülürken maddi zarar oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Aydın, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke'deki İmalathanede Yangın: Korku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'deki İmalathanede Yangın: Korku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement