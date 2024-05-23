Söke Organize Sanayi Bölgesi\'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile fabrika içindeki yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen işçilere, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN