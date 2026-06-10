Soma'da Yangın Gönüllülerine Ödül - Son Dakika
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Soma'da Yangın Gönüllülerine Ödül

Soma\'da Yangın Gönüllülerine Ödül
10.06.2026 12:48
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SODOS gönüllüleri, orman yangınlarıyla mücadeledeki özverileri nedeniyle ödüllendirildi.

Soma'da orman yangınlarıyla mücadelede fedakarca görev yapan Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SODOS) gönüllüleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen Orman Yangın Gönüllüsü Kartı ve sertifikalarıyla ödüllendirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede aktif rol üstlenen Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SODOS) gönüllüleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle resmi olarak "Orman Yangın Gönüllüsü" unvanı aldı.

Soma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, yangınlarla mücadelede gönüllü olarak görev yapan SODOS üyelerine Orman Yangın Gönüllüsü Kartı ve sertifikaları takdim edildi.

Özellikle yaz aylarında Soma başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde meydana gelen orman yangınlarında önemli görevler üstlenen SODOS ekibi, zorlu arazi şartlarında gece gündüz demeden söndürme çalışmalarına destek veriyor. Gönüllüler, birçok yangında profesyonel ekiplerle birlikte görev alarak alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor.

Soma'da düzenlenen törende gönüllü kartları ve sertifikalar, Orman İşletme Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından teslim edildi. Programda, gönüllülerin ormanların korunmasına yönelik gösterdiği özveri ve katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu, gönüllülük bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Ormanlarımız geleceğimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yangınlarla mücadelede kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gönüllülerimizin emeklerinin böyle anlamlı bir belgeyle taçlandırılması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.

Sertifika töreni, gönüllülerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Soma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da Yangın Gönüllülerine Ödül - Son Dakika

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