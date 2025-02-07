Sörf Tutkusu İki Arkadaşı Tehlikeye Soktu

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Denizde sörf yapmak isteyen 2 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi

BARTIN - Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Hisar köyündeki denize sörf yapmak için gelen iki arkadaş, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Güçlükle kıyıya ulaşmayı başaran kafadar, 2 kişi tedbir amaçlı sağlık ocağına götürüldü.

İstanbul'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesi bağlı Hisar köyü Çambu yalısı mevkiisine sörf yapmak için gelen 2 arkadaş dalgalı denize girdi. Sörf yapan arkadaşlar, bir anda dalgalarda sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde yaklaşık 1 saat dalgalarla boğuşan uğraşın ardından 2 arkadaş kıyıya ulaşmayı başardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yeri e gelen jandarma ekipleri de bir süre 2 kafadarı kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin tedirgin bekleyişi ve arkadaşların karaya ulaşma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Kıyıya ulaşan 2 arkadaş tedbir amaçlı Kurucaşile sağlık ocağına götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.