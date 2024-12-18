Suç Kaydı Olan Kadın Yakalandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde birçok suç kaydı ile 53 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan 26 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapılan operasyonda 17 suç kaydı ile 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki suç makinesi E.K. isimli kadın jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA