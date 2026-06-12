Sülecik Göleti\'nde Kaçak Avcılara 190 Bin TL Ceza

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Sülecik Göleti'nde elektrik kullanarak kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen iki şahsa toplam 189 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince su ürünleri avcılığında elektrik kullanılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri suçüstü yakaladı

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Sülecik Göleti'nde suya akü ile elektrik vererek avcılık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Olayın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinin ardından şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Toplam 189 bin 622 TL ceza kesildi

Yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcılık yaptığı belirlenen iki şahsa toplam 189 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, elektrik akımı kullanılarak yapılan avcılığın yalnızca hedeflenen balıklara değil, su ekosistemindeki diğer canlılara da ciddi zarar verdiğini belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, doğal kaynakların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. - EDİRNE