Sülecik Göleti'nde Kaçak Avcılara 190 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Sülecik Göleti'nde Kaçak Avcılara 190 Bin TL Ceza

Sülecik Göleti\'nde Kaçak Avcılara 190 Bin TL Ceza
12.06.2026 10:40
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Edirne'de elektrikle kaçak avcılık yapan iki kişiye toplam 189 bin 622 TL ceza kesildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Sülecik Göleti'nde elektrik kullanarak kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen iki şahsa toplam 189 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince su ürünleri avcılığında elektrik kullanılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri suçüstü yakaladı

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Sülecik Göleti'nde suya akü ile elektrik vererek avcılık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Olayın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinin ardından şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Toplam 189 bin 622 TL ceza kesildi

Yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcılık yaptığı belirlenen iki şahsa toplam 189 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, elektrik akımı kullanılarak yapılan avcılığın yalnızca hedeflenen balıklara değil, su ekosistemindeki diğer canlılara da ciddi zarar verdiğini belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, doğal kaynakların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sülecik Göleti'nde Kaçak Avcılara 190 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taner Er Taner Er:
    elektrikle balık avlama çok vahşi bi şey ama haberde anlatıldığı kadar da basit değil bu işin arkasında çok şey var sanıyorum halk açlıktan ne yapıyo belki bu insanlar da geçinmeye çalışıyodur fakat yine de doğaya zarar veriyo bu tür şeyler ama yine de daha derin araştırılması lazım haber çok yüzeysel kalmış 0 0 Yanıtla
  • Tayfur Güven Tayfur Güven:
    190 bin lira ceza iyi hoş da bu insanlar bunu nasıl ödeyecek nedir yetkililerin planı bundan sonra. cezayı verip bitti mi konusu 0 0 Yanıtla
  • Beril Gülüş Bilgin Beril Gülüş Bilgin:
    bu cezalar verilse de aynı işi yapanlar hep olacak maalesef hiçbir şey değişmeyecek bence 0 0 Yanıtla
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