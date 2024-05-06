Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı. Aile dışarı çıkarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

06.05.2024 11:26
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Sultangazi'de 4 katlı binanın bodrum katında yaşayan 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daire yangın çıktı. Aile dışarı çıkarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 184. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında saat 10.00'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yabancı uyruklu 4 kişilik ailenin kaldığı dairedeki yangın kısa sürede büyüdü. İçerde bulunan aile dışarı çıkarken, yangını gören daire sakinleri ve komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevleri kısa süre içinde söndürdü. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

Yangın bodrum katta çıktı

Yangının çıktığını gören Abuzer Çiftçi, "Evden çıkar çıkmaz dairenin yanmaya başladığını gördüm. İtfaiyeyi arayıp, bilgi verdim. İçeride kimsenin olup olmadığını bilmiyordum. Bir ailenin olduğunu duydum" dedi.

"Bu arkadaş gördü, dışarı çıkardı"

Mahalle sakini Turgay Genç, "Yabancı uyruklu bir aile kalıyordu. Bu arkadaş gördü, dışarı çıkardı. Burada kimin oturduğunu sordu. Ondan sonra telefonlara sarıldık arama yaptık. İçeride kimse yoktu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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