Sultangazi’de ıhlamur ağacını kurutmak için kimyasal madde döktüğü iddiası

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, gıda toptancısının önündeki ıhlamur ağacının dibine iki gece üst üste kimyasal olduğu öne sürülen bir madde döktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahipleri komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Sultangazi'de faaliyet gösteren bir gıda toptancısının önünde meydana geldi. İddiaya göre komşu esnaf, iş yerinin önünde bulunan malzemelerden rahatsız olduğu gerekçesiyle işletme hakkında defalarca şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından söz konusu malzemeler, işletme sahipleri tarafından kaldırıldı. Ancak komşu esnafın, bu kez toptancının önünde bulunan ıhlamur ağacını kurutmak amacıyla iki gece üst üste ağacın dibine kimyasal madde döktüğü öne sürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelediler

Sabah iş yerlerine gelen işletme sahipleri, ağacın dibinde oluşan kabarcıkları fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir kişinin gece saatlerinde ağacın dibine bir madde döktüğünü gören işletme sahipleri, durumu yetkililere bildirdi.

Polis ve zabıta ekipleri inceleme yaptı

İhbar üzerine olay yerine polis ile Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili tutanak tutarken, işletme sahipleri emniyete giderek komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şüphelinin ağacın dibine madde döktüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"2 gündür ağaca kimyasal madde dökülüyor"

İşletme sahiplerinden Mehmet Turgut, "Burada hiç kimseyle husumetimiz yok, halkımıza hizmet veriyoruz, gıda toptancılığı yapıyoruz. 2 gündür ağaca kimyasal madde dökülüyor. Kameralarda da kayıtlarda var zaten, ağaca zarar vermeye çalışıyor. Kameralarda belli kimin yaptığı. Komşumuz olan işletme, kendi dükkanının önünün görülmediğinden dolayı tahminimce böyle bir şey yapmaya kalkışmış" ifadelerini kullandı.

"Bu ağacın ne zararı var ona"

Abdulkadir Turgut ise, "15 senedir burada esnafız. Komşularımız bizi biliyor. Son zamanlarda bizimle ilgili şikayetler ve zabıtalar geldi. Malları geriye alın dediler, geriye aldık. Sonra gene şikayet geldi, biraz daha geriye aldık. En son dediler ki hepsini kaldıracaksınız. Biz de gerekeni yaptık onların zor durum yaşamaması için. Onlar görevini yaptılar, biz de üzerimize düşeni yaptık ve eşyaları içeriye aldık. 2 gündür geliyoruz, baktığımızda ağacın etrafında kabarıklar var. Araştırıp kameralara baktık ve tespit ettik. Yan komşumuz kimyasal madde getirip ağacın etrafına döküyor. Evvelsi gün yine baktık ve yine kendisi aynı şekilde kimyasal maddeyi ağacın etrafına döküyor. Bu ağacın ne zararı var ona? İnsanlar gölgesinde yaşıyor, kuşlar yaşıyor. Ihlamur ağacı bu, kokusu da hoş. Bunu yapma sebebi nedir?" diye konuştu.