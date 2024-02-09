Sultangazi'de tır devrilerek yan yattı: Tonlarca ağırlıktaki hurda demir yola döküldü
İSTANBUL - Sultangazi'de tonlarca ağırlıkta hurda demir yüklü tır, sürücünün viraja alamaması nedeniyle yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen tırdaki hurda demirler yola döküldü.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Taşocağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 US 040 plakalı tırın sürücüsü İsmet Soylu, yüklediği hurda demirle seyir halindeyken Taşocağı yolu mevkii Habibler mahallesi bağlantı yolu üzerinde virajı alamayınca yan yattı. Devrilen tırda bulunan tonlarca ağırlıktaki demir yola döküldü. Kazada şans eseri trafiğin yoğun olmaması nedeniyle kimse zarar görmezken sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve vinç ekipleri sevk edilirken, yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Yan yatan tır olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik ise yaklaşık 3 saat aranın ardından yeniden açıldı. Kaldırılan tırın üzerindeki yükün tonajının belirlenmesi için kantara götürüldüğü, sürücüye ise ise tırın aşırı yük taşıması gerekçesiyle 26 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de tır devrilerek yan yattı: Tonlarca ağırlıktaki hurda demir yola döküldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?