Şüpheli Melis Sandal'a ait 4.316.465.088,61 TL geri kazanım hesaplarına aktarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'deki hesaplarda bulunan ve işlemleri ertelenen 4.316.465.088,61 TL, şüpheli Melis Sandal'a ait olarak geri kazanım hesaplarına aktarıldı. Bu aktarımla söz konusu tutar, ertelenen işlemlerin ardından geri kazanım sürecine dahil edilmiş oldu.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan, şüpheli Melis Sandal'a ait olan ve işlemleri ertelenen 4.316.465.088,61 TL geri kazanım hesaplarına aktarıldı.
Kaynak: İHA
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