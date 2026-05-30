Suriye satranç şampiyonunun 6 çocuğu öldü
30.05.2026 19:24
Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu, 2013'te alıkonulan Rania Al-Abbasi'nin 6 çocuğunun öldüğünü duyurdu. Anne, baba ve bakıcının akıbeti bilinmiyor; dayı çocukların istihbarat görevlisi Amjad Yousef tarafından katledildiğini iddia etti.

Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu, 11 Mart 2013 tarihinde eşinin tutuklanmasının ardından 6 çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte rejim güçleri tarafından alıkonulan Suriye satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi'nin 6 çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye'de 2013 yılında Beşar Esad rejimi tarafından gözaltına alınan ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Suriye satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi ile ailesine ilişkin 13 yıllık gizemde önemli bir gelişme yaşandı. Esad rejimi zindanlarındaki en sembolik kayıp dosyalarından biri olarak görülen davada, 11 Mart 2013 tarihinde eşinin tutuklanmasının ardından 6 çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte rejim güçleri tarafından alıkonulan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Al-Abbasi'nin çocuklarından üzücü haber geldi.

Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu: "Kesin verilere ulaşıldı"

Yıllardır hiçbir izine rastlanamayan aile hakkında bugün resmi makamlardan ilk kesin açıklama yapıldı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu tarafından yayınlanan resmi basın bildirisinde, yapılan derinlemesine soruşturmalar neticesinde 6 çocuğun hayatını kaybettiğine ilişkin kesin verilere ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komisyonumuz, ulaşılan sonuçların profesyonel standartlara uygun olarak gözden geçirilen ve değerlendirilen bir dizi soruşturma, veri ve çapraz analizlere dayandığını teyit etmektedir. Çocukların cenazelerinin bulunması ve yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir."

Açıklamada, Rania Al-Abbasi, eşi Abdurrahman Yassin ve çocuklarının bakıcısının akıbetinin ise hala gizemini koruduğu belirtildi.

Hasan Al-Abbasi: "Kız kardeşimin çocuklarını Amjad Yousef katletti"

Yıllardır sosyal medya üzerinden kız kardeşi ve yeğenlerinin sesini dünyaya duyurmaya çalışan acılı dayı Hasan Al-Abbasi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile yeğenlerinin hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri doğruladı.

Hasan Al-Abbasi, yakınlarının katilinin Suriye'de en az 41 sivilin canlı toplu mezara gömüldüğü "Tadamon Katliamı" görüntülerinin baş faili Esad rejimine bağlı istihbarat görevlisi Amjad Yousef olduğunu öne sürdü. Al-Abbasi şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır aradığımız kız kardeşimin çocuklarını sonunda gördük, ama ne yazık ki şehit olarak. Amjad Yousef, devrimin başında mazlumlara yönelik yürüttüğüm insani yardım faaliyetlerim nedeniyle, doğrudan benden intikam almak amacıyla kız kardeşimin 6 masum çocuğunu katletti" dedi.

13 yıl boyunca zindanlarda saklanan bu vahşetin perdesinin aralanması, Suriye genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

Suriyeli kaynaklara göre 2013 yılında rejim tarafından alıkonulan Dima, Entisar, Najah, Alaa, Ahmed ve Layan adlı çocukların yaşları 2 ila 14 arasında değişiyordu. - ŞAM

Kaynak: İHA

