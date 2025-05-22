Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti - Son Dakika
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Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti

Survivor\'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti
22.05.2025 09:52
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Survivor 2025'ten diskalifiye edilen Almeda Baylan, suskunluğunu bozdu. Çantasında uyuşturucu değil alkol bulunduğunu söyleyen Baylan, kendisini ispiyonladığını öne sürdüğü Ayşe Yüksel için ''Hayattaki en büyük pişmanlığım'' diyerek dikkat çekti.

Survivor 2025'in favori yarışmacılarından Almeda Baylan, yarışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta yarışmadan diskalifiye edildi. Diskalifiye kararının ardından sessizliğini bozan Almeda, yaşananlara dair tüm detayları ilk kez anlattı. Yaptığı açıklamalar, hem yarışma kulislerinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Almeda, Acun Medya'ya olan saygısını koruyarak süreci şu sözlerle değerlendirdi: Acun Medya ve Acun Bey'in kararına saygı duyuyorum. Bu kurallara aykırı davrandığınız zaman bazı cezalar veriliyor. Tabii ki benim için çok acıydı.

Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti

HER ŞEY PANİKLE OLDU

Diskalifiye gerekçesinin tartışmalı bir olaya dayandığı ortaya çıktı. Almeda, olay sırasında panik yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi: Ben nasıl beş kişiyi döveceğim, öyle bir şey yok. İtme olabilir. Yalan söyleyemeyeceğim, tekme attım ve kapıyı kapattım. Panikten oldu, ben de istemezdim.

"SUÇLU TEK BEN DEĞİLİM"

Kulislerde dile getirilen "yasaklı madde" iddialarına net bir yanıt veren Almeda, şu ifadeleri kullandı, Kesinlikle uyuşturucu madde yoktu. Çantada olan şey alkoldü." Alkolün sadece kendisine ait olmadığını belirten Almeda, benzer olayların daha önce de yaşandığını söyledi, "O gün değil, öncesinde de Ayşe, Yusuf ve diğerleri sürekli bir şeyler buluyorlardı, onlar da içiyordu. Hatta daha önce Ayşe ile birlikte biz de almış ve içmiştik."

Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti

BUNLARI SÖYLEMEK ZORUNDAYIM

Açıklamalarında özellikle bir isme dikkat çeken Almeda, yarışmadaki en büyük pişmanlığının Ayşe Yüksel olduğunu ifade etti, "Survivor'da en büyük pişmanlığım Ayşe Yüksel oldu. Yüzüme gülüp arkamdan konuşması... O gün bizi ispiyonlayan tek bir isim vardı, o da Ayşe idi." Almeda, sessiz kalmak yerine yaşananları anlatmayı tercih ettiğini şu sözlerle dile getirdi, "Şimdi ben burada yanıyorsam ve seni satmadan oradan ayrılıyorsam, kusura bakma ama ben de bunu söylemek zorundayım."

Magazin, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    ayşe çokk tehlikeli biz kız tam harley davıdson 0 0 Yanıtla
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