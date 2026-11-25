Suudi öncülüğündeki koalisyon Hudeyde'ye operasyon yapıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'de Husilerin kontrolündeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun operasyon düzenlediği bildirildi. Koalisyon, sivillerin tahliyesi uyarısının ardından Hudeyde Limanı'ndaki operasyonel kabiliyetleri hedef aldığını duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki stratejik liman kenti Hudeyde'ye bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Temmuz ayında yeniden alevlenen iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, hükümete destek vermek amacıyla Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki operasyonlarını sürdürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilerin kontrolündeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıdan önce sivillere tahliye uyarısında bulunan koalisyon, yaptığı açıklamada "Hudeyde Limanı'ndaki operasyonel kabiliyetleri hedef aldık" ifadelerini kullandı.
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