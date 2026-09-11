Suudi savaş uçakları Yemen'de Husi kontrolündeki Mocha Havalimanı'nı vurdu - Son Dakika
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Suudi savaş uçakları Yemen'de Husi kontrolündeki Mocha Havalimanı'nı vurdu

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Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, Husi milislerinin kontrolündeki Mocha Havalimanı'na 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Husiler, geçen hafta başlattıkları saldırının ardından dün Mocha'nın kontrolünü ele geçirmiş, bugün de Mayyun Adası'na ulaşarak Babülmendep Boğazı bölgesinin kontrolünü almıştı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin kontrolünde bulunan Mocha şehrinin havalimanına saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Mocha Havalimanı'na 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Husi milisleri, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerine karşı büyük çaplı bir saldırı başlattıktan sonra dün Kızıldeniz'deki liman kenti Mocha'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Husiler, Babülmendep Boğazı bölgesinin kontrolünü ele geçirdi

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yemenli bir yetkili, hükümet güçlerinin çekilmesi sonucu Husi milislerinin bugün Kızıldeniz'deki Mayyun (Perim) Adası'nın kontrolünü ele geçirdiğini aktardı. Yetkili, "Hükümet güçlerinin dün adadan çekilmesinin ardından silahlı Husi milislerini taşıyan tekneler Mayyun Adası'na ulaştı" dedi. Husiler böylece Babülmendep Boğazı bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi savaş uçakları Yemen'de Husi kontrolündeki Mocha Havalimanı'nı vurdu - Son Dakika

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